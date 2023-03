S80: Sperre wegen Bauarbeiten

Von Freitag, 24. März bis Dienstag, 11. April finden zwischen Aspern und Hütteldorf Bauarbeiten statt. Auf der Querverbindung zwischen den östlichen und westlichen Bezirken Wiens werden in Simmering Gleise erneuert und in Penzing die Brücken Hackinger Straße und Hietzinger Kai saniert. Für diese Bauarbeiten ist eine Sperre der Linie S80 erforderlich. Die Ausfälle finden in mehreren Abschnitten und Zeiträumen statt: Von 24. März (07:00 Uhr) bis 28. März (04:00 Uhr) sowie von 7. April (07:00 Uhr) bis 11. April (04:00 Uhr) fallen die Züge der Linie S80 zwischen Hauptbahnhof und Aspern Nord aus, zwischen Hütteldorf und Hauptbahnhof von 1. April (01:00 Uhr) bis 10. April (18:30 Uhr).

Gültige ÖBB Tickets werden auf Alternativverbindungen anerkannt. Betroffene Fahrgäste können auf folgende Verbindungen umsteigen:

Wien Hütteldorf – Wien Hbf (und retour)

U4: Wien Hütteldorf – Margaretengürtel

U6: Wien Westbahnhof – Wien Meidling (Philadelphiabrücke)

Tram 6: Burggasse-Stadthalle – Wien Westbahnhof – Wien Matzleinsdorfer Platz

Tram 18: Burggasse-Stadthalle – Wien Westbahnhof – Wien Hauptbahnhof

Tram 60: Wien Hietzing – Preyergasse (Bf. Wien Speising)

Tram 62: Wien Speising Gallgasse – Wien Meidling

Bus 56A: Wien Hietzing – Preyergasse (Bf. Wien Speising) – Hofwiesengasse

Bus 56B: Wien Hietzing – Preyergasse (Bf. Wien Speising)

Wien Hbf – Wien Aspern Nord (und retour)

U2: Wien Aspern Nord – Wien Praterstern

U3: Wien Simmering – Wien Mitte/Landstraße

Bus 72A: Wien Haidestr. – Wien Simmering, U3

Bus 76A: Alberner Hafenzufahrtstr. – Wien Haidestr. – Enkplatz

Bus 76B: Wien Haidestr. – Enkplatz

Bus 77A: Wien Praterkai/Stadlauer Brücke – U2-Donaumarina

Bus 79A und 79B: Alberner Hafenzufahrtstr – Wien Praterkai/Stadlauer Brücke – U2-Donaumarina

Bus 84A: Wien Aspern Nord – Aspernstraße

Bus 95A: Genochplatz / Wien Erzherzog-Karl-Straße – U2-Wien Aspern Nord

Bus 95B: Wien Hirschstetten Ort – U2-Hausfeldstraße

Gültige ÖBB Tickets werden in den oben genannten Abschnitten zu den jeweiligen Zeiten von den Wiener Linien anerkannt. Zudem können Fahrgäste im Abschnitt Wien Hbf.–Wien Stadlau bzw. Wien Aspern Nord auch die Züge der Linien REX8 und R81 nutzen. Die ÖBB empfehlen ihren Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über ihre geplante Verbindung zu informieren und entsprechende Zeitreserven einzuplanen. Details gibt es in der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY, der Streckeninformation, der ÖBB App und beim ÖBB Kundenservice.