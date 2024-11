Der Schach-Staatsmeister 2024 kommt aus Ottakring

Vor wenigen Tagen verwandelte sich das Oberbank Donau Forum in Linz in ein Mekka für Schachliebhaber. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Landesverbandes Oberösterreich bot die Veranstaltung auch einen Rekordpreis-Fonds von 30.000 Euro.

Valentin Dragnev: ein Meister des Schachspiels

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand der Wiener Großmeister Valentin Dragnev vom SV Ottakring, der mit einer beeindruckenden Leistung von 7,5 Punkten aus 9 Partien den Meistertitel* errang. Seine präzisen Züge und strategische Raffinesse ließen das Publikum staunen und sorgten für ein packendes Turnier.

Aufstrebende Talente und neue Titel

Auf dem zweiten Platz der offenen Klasse landete der junge Steirer David Schernthaner, der mit 6,5 Punkten und der besten Zweitwertung** glänzte. Seine Leistung erfüllte zudem die Norm für den Titel „Internationaler Meister“, was ihn zu einem vielversprechenden Talent in der Schachwelt macht. Den dritten Platz sicherte sich Dominik Horvath aus dem Burgenland, während Felix Blohberger (Wien), Lukas Leisch und Robert Ernst ebenfalls beeindruckende Ergebnisse erzielten.

Damenpower auf dem Brett

Die Damen zeigten ebenfalls großartige Leistungen. Katharina Newrkla, die in Barcelona lebt und aus Wien stammt, gewann mit 5,5 Punkten und festigte ihren Ruf als eine der besten Schachspielerinnen des Landes. Die Plätze zwei und drei gingen an die Wienerin Nikola Mayrhuber und die Niederösterreicherin Veronika Exler, beide mit 5 Punkten. Jasmin-Denise Schloffer(OÖ) und Nino Kordzadze aus Wien rundeten die Top-Five ab.

Ausblick auf die Schach-Olympiade

Schach-Präsident Michael Stöttinger zeigte sich begeistert: „Die Staatsmeisterschaften 2024 in Linz waren ein Bilderbuchturnier. Die Bedingungen waren perfekt, und der Turnierverlauf war so abwechslungsreich und spannend wie selten zuvor.“ Stöttinger blickt optimistisch auf die Schach-Olympiade im September in Ungarn und lobte die herausragende Form der Großmeister und des Damen-Nationalteams.

*Pro Partie gibt es 1 Punkt für den Sieg, ½ Punkt für ein Unentschieden und 0 Punkte für eine Niederlage.

** Zusätzliches Bewertungssystem bei gleicher Punktzahl