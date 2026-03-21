Die 167 Quadratmetern große Grand Suite im Osttrakt der einstigen Sommerresidenz des Kaiserhauses umfasst zwei Schlafzimmer, ein romantisches Himmelbett, zwei großzügige Bäder, einen eleganten Wohnraum, ein Esszimmer und eine moderne Küche. Die historische Suite mit Blick auf die Gloriette verbindet imperiale Eleganz mit modernem Komfort und bietet Gästen ein unvergleichliches Übernachtungserlebnis in der ehemaligen Residenz der Habsburger. Wo anno dazumal Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth („Sisi“) lebten, erwartet Royal-Fans heute ein Aufenthalt voller Geschichte und Exklusivität.

Die einzigartige Grand Suite im Schloss Schönbrunn öffnet ihre Türen zu vergünstigten Konditionen mit 25 % Rabatt auf Nächtigung bis 2. Mai 2026. Als Teil dieses besonderen Angebots genießen Gäste nicht nur die Übernachtung in der Grand Suite, sondern erleben das Schloss in einer Atmosphäre, die selbst vielen Wiener:innen verborgen bleibt: nachts, still und nahezu menschenleer.

Der “Imperial Deal” umfasst

Übernachtung in der Grand Suite im Schloss Schönbrunn

25 Prozent Rabatt auf die Nächtigung

Reisezeitraum: 18.03.2026 – 02.05.2026

Buchungszeitraum: 18.03.2026 – 01.05.2026

Check-in und Frühstück im nahegelegenen Parkhotel Schönbrunn

Shuttle-Service zwischen Schloss und Hotel

Belegung: 2–4 Personen

Angebot gültig nach Verfügbarkeit

Imperial Deal der Austria Trend Hotels unter folgendem Link buchbar: www.thesuite.at