„Schneewittchen“ und die Zeitkapsel

Das Nordbahnviertel wächst und wächst: Die Wiener Städtische sorgt dafür, dass dort bis zum Jahr 2025 insgesamt 295 Wohnungen und 32 Lofts im preiswerten, mietpreisgeregelten Segment zur Verfügung stehen. „Ich freue mich bei diesem spannenden Projekt dabei zu sein“, strahlte Wohnbau-Stadträtin Kathrin Gaál, die bei der Präsentation mit Bezirksvor­steher Alexander Nikolai und ­Stä­d­tische-Vorstandsdirektorin ­Christine Dornaus auch eine ­eigene Zeitkapsel vorstellte.

Klimaziele 2040

Darin wird der Beitrag des Hauses zur Erreichung der ­Klimaziele 2040 dokumentiert, die Zeitkapsel wird auch im Wohnhochhaus ausgestellt. In diesem märchenhaften Haus, das ganz offiziell den Namen „Schneewittchen“ trägt, werden auf 29 Etagen Wohnungen zwischen 41 und 101 Quadratmetern gebaut. Daneben entstehen an der Kreuzung Taborstraße/Bruno-Marek-Allee und am Übergang zum Urban-Nature-Park Loftwohnungen von 50 bis 105 Quadratmeter.