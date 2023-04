Schüler aus Liesing lernen übers Leben

In der Erlöserkirche in der Endresstraße 57a befindet sich eine von 15 Le+O-Aus­gabestellen. Das gemeinsame Pro­jekt der Caritas und der Pfarren versorgt Menschen mit dem, was sie zum (Über-)Leben benötigen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter wurden jetzt von den Schülern der 2d der Sta. Christiana aus Rodaun unterstützt. „Hier lernen sie etwas fürs Leben und über das Leben“, so Klassenvorstand Catherine Magenschab.

Hilfe erbeten

Um vielen helfen zu können, braucht man Hilfe. „Wir freuen uns über haltbare Lebensmittel wie Reis, Öl, Hülsenfrüchte und über Menschen, die freiwillig mithelfen möchten.“ Interessierte melden sich bitte bei freiwillig-leo@caritas-wien.at. Wer finanzi­ell unterstützen möchte: AT47 2011 1890 8900 0000, Spendenzweck: „KV830057 ­Erlöserkirche“. Mehr Infos unter: www.caritas-leo.at