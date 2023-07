Semperdepot: Schau mit Fotos von Steve McCurry!

Nach dem Erfolg der Ausstellung „Colors“ in Graz gastieren die Werke des weltbekannten Fotokünstlers Steve McCurry heuer von 7. Juli bis 24. September im ehrwürdigen Mariahilfer Semperdepot.

Auch dieses Mal zeichnet der österreichische Kurator Christian Jungwirth mit seinem Atelier für Konzeption der Schau verantwortlich. Im Semperdebot (Lehargasse 8) werden die Bilder des US-Amerikaners in großen Formaten in den eindrucksvollen Räumlichkeiten der Akademie der bildenden Künste völlig neu erlebbar: Durch die Abdunklung der Umgebung und Hintergrundbeleuchtungen wird den Fotografien – etwa jenem des afghanischen Mädchens Sharbat Gula, eines der bekanntesten Bilder der Moderne – ihre volle Strahlkraft entlockt.

Bilder sind Ikonen der Gegenwart

Der 1950 in Pennsylvania geborene Fotograf ist gelernter Filmemacher und Theaterwissenschafter. Diese Ausbildung wird komplettiert durch ein großes Talent für den entscheidenden Moment, in dem man den Auslöser betätigt. Die Bilder wurden durch Magazine und Publikationen in Büchern zu Ikonen der Gegenwart. Inmitten einer traumhaft schönen – manchmal aber auch albtraumhaft schrecklichen – Kulisse werden Männer, Frauen und Kinder in den Mittelpunkt gestellt. Karten: oeticket.com