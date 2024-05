Silent Cinema: So laut ist das einzigartige Kino-Erlebnis

Ab 3. Juni macht das Open-Air-Kino „Silent Cinema” auch in Wien Station. Das besondere Kinoevent bietet die Möglichkeit, Filme mehrsprachig über Funkkopfhörer und unter freiem Himmel zu genießen. Ein gemeinsames Online-Voting im Vorfeld bestimmt die Filmauswahl.

Wenn die Temperaturen steigen, wird es in Wiens Schanigärten, Open-Air-Bars und Parks auch am Abend wieder richtig „gschaftig“. Wer liebt nicht laue Abende im Freien, die man mit Freunden und Familie genießen kann. Movie-Fans, die nach einem besonderen „Outdoor-erlebnis“ suchen, sichern sich für „Silent Cinema“ in der Strandbar Herrmann oder beim Austria Center Vienna ein Plätzchen.

Darling, ich hab einen Filmstar im Ohr …

Bei der Eventreihe „Silent Cinema“ kann jede Person im Publikum durch die Verwendung von Funkkopfhörern die Lautstärke individuell anpassen und die Sprache des Films beliebig wählen. Damit wird eine einladende Atmosphäre für Filmfreunde jeden Alters geschaffen, bei der auch die Bewohner des nahen Wohnumfelds nicht durch Lärm belästigt werden.

Publikum entscheidet über gezeigten Film

Tickets für das einzigartige Kinoerlebnis unter freiem Himmel gibt es vorab online um 8 Euro zu kaufen. Dabei bestimmen die Besucherinnen und Besucher durch ein gemeinsames Online-Voting gleich im Vorfeld, welcher Film am jeweiligen Veranstaltungsabend gezeigt wird.

„Silent Cinema” – Termine, Tickets und Infos

Einlass: jeweils 19.30 Uhr, Filmbeginn: jeweils 21 Uhr



3. Juni 2024, Strandbar Herrmann

Hermannpark (Abgang Urania), 1030 Wien

16. Juli 2024, Austria Center Vienna

Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

19. August 2024, Strandbar Herrmann

Hermannpark (Abgang Urania), 1030 Wien



Jetzt Ticket sichern und beim Film-Voting online mitmachen!