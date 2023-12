Simmering: Besuch bei 122 Talenten der Wiener Netze

„Um Wien klimaneutral zu machen, brauchen wir jeden Kopf und jede Hand“, erklärte der Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke kürzlich bei einem Besuch des Ausbildungszentrums der Wiener Netzen in Simmering.

122 junge Talente werden derzeit bei den Wiener Netzen ausgebildet. 51 junge Frauen und Männer haben ihre Ausbildung vor rund 100 Tagen begonnen. Neben 39 Lehrlingen in den Berufen Elektronik und Mechatronik, Installations- und Gebäudetechnik sowie Kaufmännisches Handeln werden auch 12 junge Frauen als Elektrotechnikerinnen ausgebildet.

Verbesserung beim Lehrstellenangebot

Die Lehrlinge der Wiener Netze werden allesamt am Campus der Wiener Netze in Simmering ausgebildet. So leisten die Wiener Netze einen „aktiven Beitrag zur Verbesserung des Lehrstellenangebotes und helfen mit, den zukünftigen Bedarf an qualifizierten Fachkräften im Unternehmen zu sichern“, heißt es vom Unternehmen. „Um unser ambitioniertes Ziel, Wien bis 2040 klimaneutral zu machen, erreichen zu können, brauchen wir jeden Kopf und jede Hand“, so Hanke. Infos: www.wienernetze.at