Simmering: Wärmestuben für die Obdachlosen

Die Caritas Winternothilfe ist voll angelaufen und bietet im heurigen Winter mehr Betten für Notdürftige, Streetwork-Aktivitäten, das Kältetelefon und Wärmestuben. In Simmering gibt es Wärmestuben an drei verschiedenen Standorten.

Für obdachlose Menschen hat die härteste Zeit des Jahres begonnen. Daher öffnet die Caritas auch heuer eine Vielzahl an Wärmestuben. Die Standorte für den 11. Bezirk: Pfarre zur Göttlichen Liebe, Sedlitzkygasse 25 (Mittwoch 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3, jeweils 9 bis 16 Uhr). Pfarre Altsimmering, Kobelgasse 13 (jeden Freitag von 5. Jänner bis 15. März, jeweils 10 bis 16 Uhr) und Altkatholische Kirchengemeinde Wien-Ost/Christuskapelle, Sedlitzkygasse 37 (Samstag 13.1., 24.2., 9.3., jeweils 11 bis 16 Uhr)

Notschlafquartiere und Wohnhäuser für Obdachlose

Gemeinsam mit der Stadt Wien ist es der Caritas auch heuer gelungen, Notquartiersplätze aufzustocken, damit niemand die Nacht im Freien verbringen muss. In den Notschlafstellen und Wohnhäusern bietet die Caritas in Wien 1.900 Beherbergungsplätze, Verpflegung und Beratung für wohnungslose Frauen, Männer und Jugendliche. 136 dieser Plätze konnten im Rahmen der Winternothilfe als Notquartiersplätze an mehreren Standorten aufgestockt werden. Infos: caritas-wien.at