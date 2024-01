Simmering: Enkplatz wird bis 2025 neu gestaltet

Unser Bezirk bekommt einen neuen Prachtplatz: Der Enkplatz wird umgestaltet und begrünt. Dadurch soll sich der Platz vor der Kirche im Sommer weniger stark aufheizen – und künftig zum Hauptplatz des Bezirks werden. Baustart ist im heurigen Sommer. Im Frühjahr 2025 sollen die Arbeiten fertig sein.

Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt!“ werden in der ganzen Stadt Plätze und Straßenzüge umgestaltet. Bald soll auch der Enkplatz in neuem Glanz erstrahlen. Der Platz im Herzen von Simmering wird künftig zu einem klimafitten Ort. Durch mehr Grün soll er kühler werden und mehr Platz für die Menschen bieten. Interessierte können sich ein Bild über das Projekt machen: In der Bezirksvorstehung werden die Pläne für den neuen Enkplatz präsentiert.