Simmering: Krimikomödie am Zentralfriedhof

Vom Küniglberg auf den Zentralfriedhof: „Guten Morgen Österreich“-Moderator Patrick Budgen hat den Zentralfriedhof in Simmering zum Schauplatz seines Krimi-Debüts gemacht. Titel des Romans: „Die Holzpyjama-Affäre“ (ab 21. 10. im Handel).

Budgen lässt dort einen gestressten ehemaligen Journalisten in seinem neuen Job als Bestatter die Work-Life-Balance suchen. Die findet er allerdings nicht, denn bald ist er als unfreiwilliger Ermittler in einen skurrilen Kriminalfall verwickelt. „Die Holzpyjama-Affäre“ erscheint in der Edition A und entpuppt sich bei der Lektüre rasch als heiter-morbide Kriminalgeschichte.

Sorgfältige Recherche am Friedhof

Unterstützt von der Bestattung Wien hat Budgen für das Buch sorgfältig vor Ort recherchiert. Er lässt nicht nur die Atmosphäre des zweitgrößten europäischen Friedhofs entstehen, sondern auch in dessen Alltag blicken. Vor allem aber geht es ihm um Spannung: Warum fährt eine junge Frau einen beim gemeinsamen Italien-Urlaubs verstorbenen Greis am Rücksitz ihres Autos zur Bestattungszentrale? edition-a.at