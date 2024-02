Simmering: Topmoderne Wertstoffhalle eröffnet

Neuigkeiten aus Simmering: Die Wiener Netze setzen ein weiteres Zeichen für Nachhaltigkeit und Effizienz mit der Eröffnung der neuen Wertstoffhalle! Die 26 mal 45 Meter große Halle ersetzt zwei alte Wertstoffzentren und wird die Kreislaufwirtschaft effizienter gestalten.

Dank verbesserter Technologie werden händische Nacharbeiten im Sortierbereich ab sofort optimiert. Zusätzlich werden jetzt sogar die Wertstoff-Mulden automatisch gemeldet, wenn sie voll sind. „Die Abfälle werden meist schon auf den Baustellen getrennt und in Mulden für den Abtransport bereitgestellt. Durch QR-Codes auf den Mulden kann – beim Eintreffen am Wiener-Netze-Gelände – die genaue Dokumentation lückenlos erfolgen“, so Kerstin Kugler, Leiterin der Abfallwirtschaft bei den Wiener Netzen.

Investitionen in Umwelt

Politik und Wirtschaft begrüßen diesen Schritt in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit. „Ich freue mich sehr, mit Stadtrat Peter Hanke, der Leiterin der Abfallwirtschaft Kerstin Kugler, Wiener-Netze-Geschäftsführer Thomas Maderbacher und Gemeinderat Josef Taucher die Eröffnung feiern zu dürfen“, so der Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart. Infos: www.wienernetze.at