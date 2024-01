Simmering: Wien Kanal feiert 100-jähriges Jubiläum

Am 18. Jänner feiert der städtische Kanalbetrieb Wien Kanal ein stolzes Jubiläum – das Unternehmen wird nämlich 100 Jahre alt. Seit ihrer Kommunalisierung im Jahr 1923 hat sich die Unternehmung der Stadt Wien zu einer wichtigen Säule der öffentlichen Daseinsvorsorge entwickelt.

„Wien Kanal trägt wesentlich zur Gesundheit und Sicherheit der Wienerinnen und Wiener bei. Zumeist unbemerkt von der Öffentlichkeit sorgen die Mitarbeiter dafür, dass Tag für Tag eine halbe Milliarde Liter Abwasser von zwei Millionen Menschen und 170.000 Gebäuden sicher und umweltgerecht zur Kläranlage transportiert wird, bei Starkregen um ein Vielfaches mehr“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Schutz vor Überflutung und Verschmutzung

„Die Stadt Wien investiert massiv in den Ausbau und die Instandhaltung der Infrastruktur, um die Wiener bestmöglich vor Überflutungen und unsere Gewässer vor Verunreinigung zu schützen. Mit dem diesjährigen Jubiläum möchte ich dazu beitragen, die großartigen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor den Vorhang zu holen“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Seit 1924 Kanalräumung in öffentlicher Hand

Die Weichen für den städtischen Kanalbetrieb wurden 1923/1924 gestellt. Zuvor war die Kanalräumung von mehreren privaten Konzessionsnehmern besorgt worden. Am 1. Juli 1923 hat der Gemeinderat beschlossen, die Kanalarbeiter in den Dienst der Stadt Wien überzuführen. Der erste Kollektivvertrag folgte mit Beschluss des Gemeinderats, die damals 408 Beschäftigten in die heutige Krankenfürsorgeanstalt der Stadt Wien aufzunehmen. Infos: wien.gv.at/umwelt/kanal