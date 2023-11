Simmering: Gründerzeithaus ist jetzt fit für die Zukunft

Neuer Glanz für das 1897 errichtete Gründerzeithaus in der Rautenstrauchgasse 4. Bei einer umfassenden, geförderten Sanierung wurde das wunderschöne Ensemble neu gestaltet und fit für die Zukunft gemacht.

„Die Wohn- und Lebensqualität für die Mieter wurde durch die Sanierung deutlich verbessert. Die Sanierung des Hauses in der Rautenstrauchgasse ist ein Vorzeigeprojekt. Mit dem Umstieg von Erdgas auf Fernwärme und PV-Anlagen ist das Gebäude klima- und zukunftsfit. Das historische Stadtbild und der Charme der Stadt bleiben erhalten“, freut sich Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Mieter profitieren von Sanierung

„Es freut mich, dass in Simmering nicht nur Wohnraum geschaffen, sondern auch bestehende Bauten saniert werden“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart. Nicht nur neue Mieter, auch langjährige Bewohner „profitieren von den neu gestalteten klima- und zukunftsfitten Wohnungen“, erklärt Steinhart weiter. Die Stadt Wien setzt in ihren Gründerzeitvierteln seit Jahren auf Sanierung. Mit der „Hauskunft“ hat die Stadt Wien eine kostenlose Servicestelle. Infos: hauskunft-wien.at