So sieht die Zukunft der Klinik Hietzing aus

Aus 16 eingereichten Projekten hat eine 11-köpfige Fach-Jury unter Vorsitz der Architektin Hemma Fasch den Entwurf des Planungsteams Atelier Thomas Pucher ausgewählt. Bewertet wurden neben der städtebaulichen Qualität die Funktionalität, die baukünstlerische Lösung, die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sowie die Wirtschaftlichkeit in der Errichtung, im Betrieb und in der Erhaltung. „Ich freue mich, dass wir heute das Projekt des Ateliers Thomas Pucher als Sieger des Architekturwettbewerbs bekannt geben dürfen“, erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. „Das Siegerprojekt überzeugt mit einem modernen Zentralgebäude, in dem unsere Patienten alle medizinischen Leistungen inklusive Zentrale Notaufnahme und Erstversorgungsambulanz unter einem Dach vorfinden werden.“

Der Neubau ist so klug geplant, dass alle Funktionen in einem Gebäude Platz finden, dass dennoch feingliedrig wirkt und eine einfache und logische Struktur hat. Der Entwurf verbindet moderne Medizin mit viel Tageslicht und Grünraum. Bis 2038 wird am Gelände der Klinik Hietzing somit ein Wohlfühlort für Patienten, Besuchern und nicht zuletzt für das Personal entstehen“, so Hacker.

Baustart ist 2026 Baustart für den Klinikneubau mit 850 Betten ist 2026. In mehreren Etappen wird das Bauprojekt dann bis 2038 von der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH auf dem jetzigen Klinikgelände umgesetzt. „Wir bauen bei laufendem Betrieb und trotzdem bleibt die Gesundheitsversorgung der Wiener Bevölkerung in gewohnter Qualität rund um die Uhr aufrecht“, betont Hacker.