Sommer-Vorschau: Auch im Alter den Urlaub genießen

Langsam, aber sicher kommt die schönste Zeit des Jahres auf uns zu. Für Senioren heißt das: Ab in den Süden, aber nicht in der Ferienzeit. Hier ein paar Tipps zur Urlaubsplanung.

Was müssen Senioren bei ihrer ­Urlaubsplanung alles so beachten? Natürlich das Reiseziel – am besten nicht zu heiß: Die Kanarischen Inseln Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera und El Hierro sind mit ihren angenehmen Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad besonders empfehlenswert.

Reise-Apotheke ist wichtig

Auch wichtig: Die Reiseapotheke checken, über mögliche Impfungen (auch wenn sie nicht zwingend notwendig sind) informieren und bei längeren Flugreisen auf lockere Kleidung und möglichst viel Bewegung achten, um Thrombosen zu verhindern – Aspirin hilft dagegen übrigens nicht!