Sommerauszeit und Entspannung bei Marienkron

Natur und Verwöhnprogramm genießen. Reduktion fürs Wohlbefinden im Marienkron-Retreat im Neusiedler Seewinkel.

Inmitten eines Naturparadieses unweit von Wien kann man in Marienkron auf wundervolle Weise den Sommer genießen. Aktivitäten in der Natur lassen einen entspannt durchatmen – vom Spaziergang durch die Weinberge oder einer Fahrrad-Tour im Seewinkel bis hin zu Yoga-Retreats. Das Marienkron-Retreat & Resort wirkt als Oase für körperliches Wohlbefinden und innere Balance. Mit der Expertise aus mehr als 50 Jahren ganzheitlicher Medizin wird hier das gute Bauchgefühl mit gesundem Genuss großgeschrieben. Dazu werden Massagen, Wickel und Kneippbäder in verschiedenen Paketen zur Entspannung und Stärkung der Gesundheit zur Anwendung gebracht. Die Küche kredenzt vegetarische Kulinarik für eine ausgewogene Ernährung, ergänzt um Fisch und Fleisch am Wochenende. Die Gerichte mit frischen Kräutern und regionalen Gemüse- und Obstvariationen sorgen für einen geschmackvollen Genuss.

Frisches Körpergefühl & Spa

Im Sommer setzt Marienkron besondere Akzente mit Kultur & Yoga-Retreats. Die Auszeit-Pakete kombinieren wohltuende Anwendungen wie Massagen oder Wickel zur Entspannung mit einem Yoga-Retreat oder Konzerten und Lesungen. Dazu gibt es Beauté-Anwendungen für eine neue Strahlkraft und ein frisches Körpergefühl.

TIPP: Dank einer Direktverbindung mit dem Zug zwischen Wien Hauptbahnhof und Mönchhof ist die Anreise auch klimafreundlich möglich – und das in nur etwas mehr als einer Stunde. Vom Bahnhof werden kostenlose Shuttles angeboten, die Gäste direkt zum Kurhaus bringen.

INFO

marienkron.at