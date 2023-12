Sonne trifft Kulturgenuss: Jetzt Tickets sichern!

Der Musical-Blockbuster „MAMMA MIA!” war in diesem Jahr in aller Munde. 180.890 Menschen sorgten für 30 ausverkaufte Abende auf Europas größter Seebühne.

2024 präsentieren die Seefestspiele Mörbisch mit „My Fair Lady – Das Musical” und mit Superstar Mark Seibert in einer der Hauptrollen den nächsten Hit -jedoch nicht in der bisher bekannten, klassischen Version, sondern erstmals in einer zeitgemäßen Interpretation. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, also rasch Tickets sichern!

www.seefestspiele-moerbisch.at