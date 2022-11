Sorgenlos zur Auffrischungsimpfung

+++ Bezahlte Anzeige +++

Der Impf-Salon der Stadt Wien bietet allen Menschen, die Sorgen und Ängste rund um das Thema Impfen haben, eine entspannte Atmosphäre, um sich die Corona-Schutzimpfung zu holen. Neben der Grundimmunisierung, also allen drei Teilimpfungen, ist hier auch die Auffrischungsimpfung erhältlich. Buchen Sie am besten heute noch einen kostenlosen Impftermin, um sicher in den Winter zu gehen!

Individueller Ablauf

Wer etwa Angst vor Nadeln oder Spritzen hat, kann einen Termin im Impf-Salon Wien buchen. Auch all jene, die Sorgen rund um die Corona-Schutzimpfung haben. Die Mitarbeiter*innen des Impf-Salons nehmen sich hier besonders viel Zeit. Der Ablauf wird dabei ganz individuell auf die Person abgestimmt – ganz ohne Zeitdruck. Man kann auch eine Begleitperson mitnehmen.

Die Corona-Schutzimpfung ist das beste Mittel gegen das gefährliche Corona-Virus. Sie senkt das Risiko an schweren Verläufen und an Langzeitfolgen wie etwa Long COVID zu erkranken. Die Corona-Schutzimpfung besteht aus drei Teilimpfungen, man spricht von der sogenannten Grundimmunisierung. Die vierte Impfung – die Auffrischungsimpfung – verbessert die Immunantwort auf die COVID-19-Erkrankung nochmals.

So geht’s zum Impf-Salon

Jeden Mittwoch Nachmittag ist eine Impfung im Impf-Salon möglich. Dieser befindet sich am Thomas-Klestil-Platz-9. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten. Diese ist unter der Corona-Sorgenhotline (01 4000 53000) täglich von 08:00 bis 20:00 möglich. Die Mitarbeiter*innen der Hotline informieren die Anrufer*innen über das Impfangebot der Stadt und bleiben, sofern man möchte, weiter in Kontakt.

Mehr Infos unter: https://coronavirus.wien.gv.at/sorgenlos-impfen/

Mehr Infos: impfservice.wien

wien.gv.at/coronavirus

Gesundheitsnummer 1450