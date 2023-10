SPAR unterstützt das Europahaus des Kindes

SPAR engagiert sich für soziale Projekte in Wien. Mit der Spende von 20.000 Euro werden erlebnispädagogische Aktivitäten im „Europahaus des Kindes“ für traumatisierte Kinder und Jugendliche finanziert.

Im Rahmen der Zusammenarbeit von Licht ins Dunkel und SPAR übergab Alois Huber, SPAR-Geschäftsführer für Wien, Niederösterreich und das nördliche Burgenland einen Scheck über 20.000 Euro an das Europahaus des Kindes in Ottakring. „Als sozial denkendes und handelndes Unternehmen ist es für uns selbstverständlich, wichtige Projekte zu unterstützen und damit denjenigen, denen es im Leben nicht so gut ergangen ist, Freude und Wärme zu ermöglichen. Im Europahaus finden Kinder und Jugendliche eine liebevolle Umgebung und eine kompetente Stütze beim Heranwachsen“, freut sich SPAR-Geschäftsführer Alois Huber.

Das Europahaus des Kindes

Die wunderschöne Anlage am Wilheminenberg teilen sich die Wohngruppen des Europahauses des Kindes mit den Wiener Kinderfreunden. Die Kinder und Jugendlichen, die im „Europahaus des Kindes“ untergebracht sind, haben zahlreiche traumatisierende Erfahrungen gemacht. Das Erleben von Vernachlässigung, Trauer, Missbrauch oder Gewalt ist nur schwer zu verarbeiten und bedarf sehr viel an Unterstützung bzw. Begleitung. Mit den sogenannten Projekttagen wird versucht, den benachteiligten Kindern und Jugendlichen erlebnispädagogische Aktivitäten zu ermöglichen.

