Endlich! Spatenstich für das neue Sport-Club-Stadion

Mit einem feierlichen Spatenstich ist in der Alszeile in Hernals am 16. Oktober die zweite Spielhälfte beim Neubau des Sportclub-Stadions eingeleitet worden.

Seit Juni sind hier die Abbrucharbeiten an den alten Anlagen inklusive der beliebten Friedhofstribüne sowie die Planierung des einstigen traditionsreichen Spielfeldes abgewickelt worden. Das nach mehreren Fehlversuchen nun von der Wien Holding der Stadt betriebene Projekt sieht vor, das Stadion samt Sportplatz weitestgehend zu sanieren und zu modernisieren. Die Haupttribüne und die Friedhofstribüne werden neu gebaut, die Südtribüne wird saniert.

Bis Ende 2025

Die bauliche Fertigstellung soll Ende 2025, die komplette Inbetriebnahme im zweiten Quartal 2026 erfolgen. Beim Spatenstich anwesend: Bezirksvorsteher Peter Jagsch: „Ich freue mich sehr, dass nach Jahren der Planung nun das neue Sport-Club-Stadion wirklich auch gebaut wird. Besonders freut es mich, dass nicht nur unser WSC eine moderne neue Heimstätte bekommt, sondern durch die UEFA-Kategorisierung auch internationale Top-Spiele der ÖFB-Damen sowie der Jugendnationalteams künftig in Hernals zu sehen sein werden. Bauherr beim Projekt ist die MA 51 (Sport Wien), die auf das Know-how der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH zurückgreift.

Eine multifunktionale Arena

Das neue Stadion wird Platz für rund 5.500 Zuschauer bei nationalen und rund 4.500 bei internationalen Spielen bieten. Das Projekt Stadion Sport-Club ist ein zentraler Bestandteil der Strategie der Stadt Wien, nachhaltige und multifunktionale Sportinfrastruktur in Wien zu fördern. Nachhaltigkeit wird beim Projekt groß geschrieben. Eine Photovoltaikanlage, die rund 100.000 kWh sauberen Strom erzeugt, wird kombiniert mit einer Wärmepumpenanlage, die dann einen Großteil des Energiebedarfes des Stadions abdeckt. Ein eventueller Überschuss wird ins Wiener Stromnetz eingespeist. Damit wird das Stadion pünktlich zum 120. Jubiläum nahezu energieautark.

Historische Stätte

In der Alszeile 19 wird seit 1904 durchgehend Fußball gespielt – so lange wie auf keinem anderen Sportplatz Europas. Die zukünftige U5 wird das Stadion an das Wiener U-Bahnnetz anbinden Der Wiener Sport-Club erhält hier eine langfristige Heimat, die für nationale und internationale Spiele genutzt werden kann. Auch anderen Sportarten soll das Stadion nach der Fertigstellung zur Verfügung stehen.

Gerhard Krause