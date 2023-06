Spiel, Sport & Bieranstich beim Bezirksfest im 2.

Das erste Leopoldstädter Bezirksfest war ein Hit. Ab 10 Uhr ging es am Samstag im Stadion Center rund: Mit Sportvorführungen, dem Bieranstich von Kaiser-Wiesn-Boss Johann I., mit einem Glücksrad und zufriedenen Gästen.

Eröffnet wurde das erste Bezirksfest von Bezirksvorsteher Alex Nikolai, der auf der Bühne im Stadion Center die Besucher herzlich begrüßte. Es folgten spannende Sportvorführungen, etwa von der Tanzschule Chris Lachmuth, eine Autogramm-Stunde mit ORF-Star Norbert Oberhauser und der Buchvorführung von Bestsellerautor Robert Sommer. Er konnte auch einen prominenten Sportexperten begrüßen und mit ihm über Rapid, Fußball und die Welt reden: WAT-Präsident Christoph Schuh.

Beauty-Ecke und Glücksrad

Auch für die Leopoldstädterinnen gab es im Stadion Center einiges: In der „look!“-Beauty-Lounge wurden sie von professionellen CAMBIO-Stylistinnen verschönert. Und eine Profi-Fotografin machte Interessierte zum vormagazin-Coverstar. Last but not least wurde das Glücksrad fast schon gestürmt. Es gab viele attraktive Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro zu gewinnen.

Eine Fest für die Kinder

Um ungestört shoppen zu gehen, konnten die Besucher ihre Kinder bei der Wien-Energie-Hüpfburg und bei den Kinder-Lesungen lassen. Die Buben und Mädchen hatten viel Spaß – und nahmen auch noch ein Gratisbuch des Echo-Verlages mit nach Hause.