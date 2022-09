Spielplätze, die Klein & Groß begeistern!

Teil 52 unserer Serie „Josef Taucher präsentiert: WIENER WUNDER-WELTEN“ führt zu einzigartigen Spielplätzen.

Abwechslungsreich

In Wien, der lebenswertesten Stadt der Welt, gibt es eine Vielzahl an Spielplätzen, die abwechslungsreicher und unterschiedlicher nicht sein könnten. Von Motorik- und Aktivparkanlagen bis hin zu Natur- und Wasserspielplätzen haben Familien und Kinder die Möglichkeit, aus einer Fülle an Angeboten zu wählen, die in Wien kostenlos zur Verfügung stehen. Die Spielplätze, die wir Ihnen vorstellen, sind etwas ganz Besonderes. Denn sie ermög­lichen Kindern, ihre Sinne zu entfalten und neue Horizonte zu entdecken.

Naturbelassene Plätze

Der Robinson-Spielplatz im 19. und der Aktivspielplatz Rennbahnweg im 22. Bezirk sind zwei einzigartige Spiel- und Erlebnisräume, die Kinder in der naturbelassenen Umgebung animieren, spielerisch ihr Umfeld zu erforschen. Das heißt: versteckte Wege zu erkunden, auf Baumstämme und Hänge zu klettern, Holzhütten zu bauen oder Gemüsebeete an­zulegen. Zusätzlich stehen auf ­beiden Spielplätzen geschulte Freizeitpädagogen zur Verfügung, die die Kinder dabei unterstützen, ihre individuellen Ideen und Projekte zu verwirk­lichen. Das authentische Enga­gement der Betreuer fördert die Entfaltung der Sinne und des Denkens.

Robinson-Spielplatz

Zu finden ist der Robinson Spielplatz im 19. Bezirk in der Greinergasse 7. Auf dem rund 7.000 Quadratmeter großen eingezäunten Gelände lassen Bäume, Böschungen und versteckte Wege keine Langeweile aufkommen. Zum spielerischen Erleben der Natur gehören auch ein Biotop sowie Lauf­enten und Schildkröten, ein ­Insektenhotel und vieles mehr.

(C) zVg: Der Döblinger Robinson-Spielplatz lässt den Kindern viel Raum.

ASP Rennbahnweg

Der Donaustädter Aktivspielplatz am Rennbahnweg 29 lädt zum Herumtollen und Spielen unter freiem Himmel ein. Wer sein handwerkliches Geschick erproben möchte, kann eine Holzhütte oder ein Baumhaus bauen – ein erprobtes Team aus sechs qualifizierten Pädagogen hilft dabei.