Sportinsider Sommer: Wien sorgt für Griechen-Silber

Jammer in Österreich, Jamas in Griechenland: Während die selbst ernannte Skination Nummer eins über eine goldlose WM klagt, stößt man im Land der Götter auf himmlisches Silber an. Was die wenigsten wissen: Die Medaille von Alexander John „AJ“ Ginnis strahlt nicht nur über der Akropolis, sondern auch über dem Stephansdom.

Wiener Lehre

Sie gehört auf einer Seite uns. Papa Michaelis hat nämlich im Jahr 1989 seine Ski­lehrer-Ausbildung bei der Snowsports Academy des Wiener Ski- und Snowboardlehrer-Verbandes absolviert. „Wir sind fast überall auf der Welt tätig“, verrät Akademie-Chef Martin ­Dolezal dem Sport-Insider. „Zum Beispiel in der berühmten Skihalle in Dubai, in Ägypten, Korea, China und Griechenland.“

Auch im Februar, während der ­alpinen Weltmeisterschaft, wurden von heimischen Experten am Parnass Skilehrer ausgebildet: Genau dort, im Umfeld des 2.455 Meter hohen „Ischgls von Hellas“, hatte der kleine „AJ“ erstmals von Edelmetall in der in diesem Land so exotischen Sportart geträumt. Vom Gipfel aus blickt man romantisch übers Meer. „Wir freuen uns riesig für ihn“, ist Dolezal begeistert. „Der Erfolg zeigt, dass unsere Arbeit Früchte trägt.“ Griechische Zitrusfrüchte! Während die verwöhnten österreichischen Stars, denen im Skizirkus jeder Handgriff von mindestens drei Betreuern abgenommen wird, in den sauren Apfel beißen mussten …