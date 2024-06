Staatspreis: Marktführer VAMED Vitality World gewinnt!

Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler ehrte die VAMED Vitality World bei der Verleihung des Österreichischen Staatspreis Marketing für ihre innovative „VitalityClub-App“ und den digitalen VAMED VitalityClub – erster Platz in der Kategorie „Digital Business“!

Auszeichnung für herausragende Marketingprojekte in Österreich

Alle zwei Jahre verleiht das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft im Rahmen einer feierlichen Marketinggala der Austrian Marketing Confederation, der Dachorganisation aller Marketing Clubs in Österreich, den Staatspreis Marketing. In sechs Kategorien wurden in diesem Jahr mehr als 160 Einreichungen aus unterschiedlichsten Branchen von einer Expertenjury bewertet – darunter innovative Marketingprojekte nationaler Top-Unternehmen wie IKEA Austria, Woom, OBI, Interspar, Casinos Austria, Vöslauer u.v.m. Gleich in zwei Kategorien (Digital Business und Public Services) war die VAMED Vitality World nominiert.

Digital Business – erster Platz für VAMED Vitality World

Der erste Platz in der Kategorie „Digital Business“ ging an die VAMED Vitality World, für ihr Konzept zur Modernisierung und Digitalisierung des VAMED VitalityClubs – Österreichs erstem digitalen Thermen-Kundenclub. Ziel des Projekts war, den bestehenden Kundenclub als resortübergreifenden state-of-the-art Premium-Kundenclub zu positionieren und das Angebot vollumfänglich zu attraktivieren. Eine mobile App – downloadbar in allen gängigen App-Stores – wurde 2022 als Herzstück des Relaunch-Projekts präsentiert. Sie sollte die die Bindung der Club-Mitglieder an die Thermenresorts im Markenverbund VAMED Vitality World stärken, bei der Gewinnung neuer Gäste helfen und die Usability für die Nutzer:innen steigern.

Mit Teamwork zum Erfolg

Klaus Hofmann, Managing Director der VAMED Vitality World, und Susanne Nitsch, Projektverantwortliche und Marketingleitung der VAMED Vitality World, nahmen die von Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler überreichte Urkunde entgegen. Mit dabei: Das gesamte Marketingteam der VAMED Vitality World sowie alle im Projekt involvierten, externen Partner. „Die Nominierung für den Staatspreis ist eine großartige Bestätigung der hervorragenden Arbeit aller Beteiligten – die nun auch die entsprechende Bühne bekommt“, so Hofmann.

Im Projekt zeichneten sich die österreichischen Kundenbindungsspezialisten von hello again für die Umsetzung der digitalen App verantwortlich, die Agentur spreitzerdrei war bei der Kreativlinie federführend und die Agentur digitalwerk stark in die Konzeptionierung involviert. „Danke an alle, die mitgewirkt haben – ein toller Beweis dafür, wie erfolgreich gute Teamarbeit auf Augenhöhe sein kann!“, ergänzt Susanne Nitsch freudig.

VitalityClub-App – Österreichs erster digitaler Thermenkundenclub

„Entsprechend unserer zentralen Markensäule „Innovationskraft“ ist es gelungen, ein neues, dynamisches Instrument zu schaffen, um die Prozesse für die operativen Teams zu vereinfachen und den Kundenclub auf ein zeitgemäßes und hochwertiges Niveau zu heben“, so Nitsch. Zudem wurden – die Markensäule „Verbundenheit mit dem Gast“ im Fokus – neue Möglichkeiten geschaffen, direkt mit den VitalityClub-Mitgliedern zu kommunizieren, diese stärker an die Gruppe zu binden, Umsätze zu steigern und neue Gäste zu gewinnen.

Der Erfolg gibt dem Team der VAMED Vitality World recht: Über 60.000 App-Downloads konnten seit dem App-Release im Frühjahr 2022 verzeichnet werden!