Stöbern erlaubt: Schatzsuche in Oberbaumgarten

Stöbern, schnappen, staunen – und Gutes tun! Am 26. und 27. September wird das Pfarrgelände in Oberbaumgarten zum kleinen Paradies für Schnäppchenjäger.

Wer gerne in Kisten wühlt, Regale durchforstet und dabei auf kleine Schätze stößt, sollte sich dieses Wochenende dick im Kalender markieren.

Am Samstag, 26. September, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 27. September, von 9 bis 13 Uhr heißt es auf dem Pfarrgelände in Oberbaumgarten: Stöbern, finden, freuen – und Gutes tun!

Vom alten Lieblingsbuch …

Das Angebot ist bunt wie ein klassischer Flohmarkt eben sein soll: Bücher, Kleidung, Spielsachen, Haushaltswaren, Technik und Deko warten darauf, entdeckt zu werden.

Da kann zwischen Praktischem für den Alltag plötzlich eine kleine Rarität auftauchen, die ihre ganz eigene Geschichte erzählt. Und wer weiß: Vielleicht liegt zwischen all den Schätzen genau das Teil, nach dem man schon ewig gesucht hat.

… bis zum kuriosen Fund

Oder – noch besser – etwas, von dem man bis zu diesem Moment noch gar nicht wusste, dass man es unbedingt braucht. Der besondere Reiz: Hier geht es nicht nur ums Shoppen. Wer fündig wird, kann gleichzeitig Gutes tun.

Also: Tasche einpacken, Zeit zum Stöbern mitbringen und am besten ein bisschen Platz für spontane Entdeckungen lassen.

Die wichtigsten Infos

Wann: Samstag, 26. September, 9–17 Uhr & Sonntag, 27. September, 9–13 Uhr

Wo: Pfarrgelände Oberbaumgarten, Hütteldorfer Straße 282, 1140 Wien

Was: Bücher, Kleidung, Technik, Spielsachen, Haushaltswaren, Deko u.v.m.

Plus: Gemütliche Atmosphäre und Verpflegung!