Daniel Nnodim bleibt bis 2030 ein echtes Veilchen

Austria Wien hat den Vertrag des 18-jährigen Eigengewächses langfristig bis Sommer 2030 verlängert. Der Rechtsverteidiger hat sich in den vergangenen Wochen mit starken Leistungen und vier Scorerpunkten bei den Profis in den Vordergrund gespielt.

Daniel Nnodim wechselte als 13-jähriger Bursche vom Team Wiener Linien zur Austria und durchlief bei den Veilchen alle Leistungsstufen der Akademie. Nach 31 Einsätzen für die Young Violets – davon 24 in der 2. Liga – schaffte er im Sommer den Sprung in die Kampfmannschaft.

Sein erstes Pflichtspiel für die Profis absolvierte der Deutsch-Österreicher Ende Juli beim 5:0-Cup-Erfolg gegen den Wiener-Sport-Club, wo er prompt zwei Treffer von Johannes Eggestein vorbereitete. In den darauffolgenden Wochen setzte der Eigenbauspieler weitere Akzente: Beim 2:0-Auswärtssieg in Hartberg erzielte er bei seinem Bundesliga-Startelfdebüt seinen ersten Treffer und brachte die Veilchen damit auf die Siegerstraße.

Im Q3-Hinspiel der UEFA Conference League gegen Beitar Jerusalem lieferte der 18-Jährige den Assist zum Treffer von Sanel Šaljić. Insgesamt hält der Jung-Austrianer bereits bei einem Tor und drei Assists nach bisher sechs Pflichtspieleinsätzen für die Kampfmannschaft.

Erfolge, die sich darin zeigen, dass sein Vertrag nun bis Sommer 2030 verlängert wurde.