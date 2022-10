Straße nach Rudolf Gelbard benannt 

Im Beisein seiner Witwe, Inge Gelbard, wurde heute eine Gasse zu Ehren des 2018 verstorbenen Holocaust-Überlebenden und Zeitzeugen Rudolf Gelbard benannt. Bürgermeister Michael Ludwig, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Gemeinderätin sowie SPÖ-Döbling Chefin Barbara Novak sprachen vor Ort über Begegnungen mit dem Antifaschisten Gelbard.

Freund und Zeitzeuge

Gelbard wurde am 4. Dezember 1930 in Wien geboren. 1942 wurde er vom Nazi-Regime in das KZ Theresienstadt deportiert. Von den 15.000 Kindern, die in das KZ gebracht wurden, überlebten nur 300. Als Überlebender sah er es als seine Verpflichtung an, vehement gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Faschismus aufzutreten. Bürgermeister Ludwig kannte Gelbard als Zeitzeugen, Freund und anregenden Gesprächspartner und erzählte von Gelbards Leben.

SPÖ-Wien Landesparteisekretärin und Döblinger Parteichefin Barbara Novak wuchs im Karl-Marx-Hof auf, wo Rudolf Gelbard wohnte. Novak berichtete von prägenden Begegnungen im Hof, wo ihr Gelbhard unter anderem zeigte, „dass man stolz darauf sein kann, ein Arbeiterkind zu sein“ und „noch stolzer sein kann, im Karl-Marx-Hof zu leben.“

Aufklärung

(C) zVg: Bürgermeister Michael Ludwig, Inge Gelbard, Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, Gemeinderätin Barbara Novak und BV-Stv. Thomas Mader (v.r.n.l.).

Als Überlebender des Konzentrationslagers Theresienstadt hat Rudolf Gelbard einen unermesslichen Beitrag geleistet, tausende Menschen über eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte aufzuklären und zu sensibilisieren. Er trat unter anderem als Zeitzeuge in Schulen und Universitäten auf. Prof. Rudolf Gelbard verstarb am 28. Oktober 2018.

Die nach Gelbard benannte Gasse befindet sich im 19. Wiener Gemeindebezirk und ist ein Teilabschnitt des 12.-Februar-Platzes zwischen Heiligenstädter Straße und Boschstraße.