Straßenkreuzweg: Jubiläum mit 14 Gruppen & Vereinen

Jubiläum! Zum 15. Mal geht heuer am 18. März (15 Uhr) der Straßenkreuzweg rund um die Pfarrkirche Maria ­Geburt am Rennweg 91 (auch als Waisenhauskirche bekannt) über die Bühne. 14 Gruppen und Vereine gestalten dabei eine stimmungsvolle, vorösterliche Prozession. Initiator ist Pfarrer Clifford „Cliff“ Gratian Pinto, der vor 17 Jahren unterschiedlichste Gruppen aus seinem Pfarrgebiet davon überzeugte, in der Fastenzeit ein Zeichen zu setzen.

Blasmusik mit dabei

Mit dabei sind nicht nur viele Kinder und Jugendliche der Pfarre, sondern auch die tolle Blasmusikkapelle Don Bosco sowie BV Erich Hohenberger. Infos: mariadreikirchen.at