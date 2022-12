Suppe mit Sinn begeistert selbst Suppenkasper

Seit 15 Jahren ist die „Suppe mit Sinn“ ein Paradebeispiel dafür, wie man schnell und einfach seinen Mitmenschen helfen kann. Denn pro verkaufter Suppe geht 1 Euro direkt als Spende an die österreichischen Tafeln, die armutsbetroffene Menschen unterstützen. Eine Aktion, die selbst den größten Suppenkasper zum Suppenfeinspitz macht.

500.000 Suppen

Im Jahr 2007 wurde die Aktion von der Wiener Tafel ins Leben gerufen. Mittlerweile wurde die „Suppe mit Sinn“ zum Exportschlager und fand Nachahmer im Burgenland, in Salzburg und in Tirol. Restaurants, die an der Aktion Teilnehmen, haben jeweils eine Suppe den österreichischen Tafeln gewidmet. Im Schnitt machen rund 200 Lokale pro Jahr mit. In den letzten 15 Jahren wurden bereits über 500.000 Suppen serviert.

(C) Thomas Topf: Peter Dobcak (Gastro-Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer Wien), Alexandra Gruber (Geschäftsführerin der Wiener Tafel) mit Schauspielerin Konstanze Breitebner.

Jubiläumsfest

Zum 15-jährigen Bestehen lud die Wiener Tafel zu großen Jubiläumsfest ins TIAN Bistro am Spittelberg ein. Das Fest wurde gemeinsam mit Wegbegleitern und „Suppe mit Sinn“-Botschaftern gefeiert. „Durch unsere Winterhilfsaktion möchten wir sensibilisieren und ein Bewusstsein für die Situation, für die individuellen Schicksale der Menschen in Not schaffen. Gerade in Zeiten von Inflation, Energiekrise und genereller Unsicherheit in so vielen Bereichen hat unsere Hilfsaktion für die Versorgung armutsbetroffener Menschen neue Brisanz erreicht“, so Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel im Rahmen des 15-Jährigen „Suppe mit Sinn“ Jubiläum. Bis Ende des Jahres findet sich bei den engagierten Partner-Gastronomiebetrieben eine Suppe mit Sinn auf den Speisekarten

Teilnehmende Restaurants unter https://suppemitsinn.at/.