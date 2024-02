Talent-Wettbewerb „Falco goes school“ startet wieder

Österreichs größtes Talent-Förderprojekt „Helden von heute – Falco goes school“ der Falco Privatstiftung startet heuer wieder an Falcos Geburtstag am 19. Februar.

Um musikalische Talente so früh als möglich zu fördern, startet die Privatstiftung am 19. Februar 2024, an Falcos 67. Geburtstag, unter dem Titel „Helden von heute – Falco goes school“ nun zum neunten Mal einen österreichweiten Talentwettbewerb für Schüler. Der Einreichzeitraum beginnt am 1. März.

Einladungen bereits versandt

An „Helden von heute – Falco goes school“ können Schüler aus österreichischen Volks-, Haupt- und Mittelschulen sowie Gymnasien und BMHS des Schuljahres 2023/2024 teilnehmen. Einladungen zur Teilnahme wurden an alle Schuldirektionen versandt. Bisher haben 539 Schulprojekte an dem Wettbewerb teilgenommen und die Talentpage www.falcogoesschool.at wurde mehr als 7,5 Millionen Mal aufgerufen.

Wer noch mitmachen darf

Im Rahmen der „Falco goes school – HOME – Challenge“ sind Schüler berechtigt, auch ohne Mitwirkung ihrer Schule, ihre Talente-Videos selbstständig einzureichen. Schulabgänger, die bereits einmal am Wettbewerb „Falco goes school“ teilgenommen und das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind im Rahmen des Projektes „Falceas“ teilnahmeberechtigt. Neu: Die „Falco Musical School“ wurde speziell für Talente im Bereich Musical als neue Kategorie installiert und bietet die Möglichkeit Darbietungen aus dem Musical-Genre einzureichen.

Budget von 45.000 Euro

Die Falco Privatstiftung stellt für diese Nachwuchsförderung ein Budget von insgesamt 45.000 Euro zur Verfügung, das in Form von Geldbeträgen an die Talente und beteiligte Schulen vergeben wird. Darüber hinaus haben Teilnehmer die Möglichkeit an Songwriting-Workshops, Live-Events und vielen anderen Förderaktivitäten der Falco Privatstiftung teilzunehmen. „Falco goes school“-Wettbewerbsgewinner wie Mathea, Chris Steger, Laura Del Fiore u.v.a. haben sich mittlerweile zu Top-Stars in der Musikbranche etabliert.