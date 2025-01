Tanzmusik auf Bestellung: Radio Wien bringt Kult-Sendung zurück

Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, diese Kultsendung zu neuem Leben zu erwecken. Ich plane das schon länger und umso schöner ist es, dass wir nun an den Start gehen könne. Tanzen erfreut Menschen über Generationen und so gibt es viele unserer Radio Wien Hörerinnen und Hörer, die die Sendung noch von früher kennen und auch die Jüngeren, die sich dran erinnern, als die Großeltern die „Tanzmusik auf Bestellung“ im Radio gehört haben. Mit der Neu-Interpretation dieser Sendung bauen wir eine Brücke zwischen den Generationen, unabhängig vom Alter. Hier geht es um das Lebensgefühl tanzen und die Musik, die unsere Herzen und Beine erfreut. Moderator Chris Lachmuth verbindet Unterhaltung, Tanz-Infos zu Bällen und die perfekte Tanzmusik und das alles jeden Donnerstagabend. Und das Schöne: Ihre Musik und Ihre Erinnerungen und Tanz-Erlebnisse sind in der Sendung gefragt.“