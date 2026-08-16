Tauschtreff: “Was meins ist, ist deins und umgekehrt”

Beim Wiener Klimateam-Projekt „Tauschtreff Meidling“ bringen Nachbarn gut erhaltene Haushaltsgegenstände vorbei und nehmen mit, was sie brauchen – ganz ohne Geld.

Küchengeräte, Wohnaccessoires, Zimmerpflanzen, Werkzeug, Spiel- und Freizeitgeräte: Beim Tauschtreff Meidling wechseln funktionstüchtige Dinge aus Haushalt und Wohnung unkompliziert ihre Besitzerinnen und Besitzer. Das Prinzip ist einfach: Gebrauchtes wird sinnvoll weitergegeben, Nützliches kostenlos mitgenommen.

Ohne Voranmeldung können funktionsfähige und saubere Gegenstände in einer Menge mitgebracht werden, die in einen Wäschekorb oder ein Lastenfahrrad passt. Der Tauschtreff Meidling ist als Projekt im Wiener Klimateam entstanden und wird von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) umgesetzt.

Tauschtreff Meidling

Freitag, 28.8.2026, 15–18 Uhr

Ort: MILA Mitmach-Supermarkt, Vivenotgasse 29, 1120 Wien

Alle Infos: https://www.gbstern.at/termine/detail/4302/

Kurz erklärt im Video: https://www.instagram.com/reels/DYRQzjmDpiu/

Das können Sie mitbringen und tauschen

Zimmer- und Balkonpflanzen: Ableger, Jungpflanzen, Kräuter, Blumentöpfe

Küchengeräte: Toaster, Kaffeemaschine, Radios, Geschirr

Deko: Lampen, Kerzenhalter, Bilderrahmen, Vasen, kleine Wohnaccessoires

Spiele: Brettspiele, Puzzles, gut erhaltenes Kinderspielzeug

Sportgeräte: Yogamatten, Hanteln, Skateboards, Bälle

Werkzeug: Fahrrad-Werkzeug, Gartengeräte, Bohrer, Schraubenzieher-Sets

Schulsachen: Kinderbücher, Schultaschen, Federpennale, Lineale, Zeichenmaterial

Kleidung

Die Veranstaltungsreihe „Tauschtreff Meidling” wird von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung in Kooperation mit dem Team des MILA Mitmach-Supermarkts durchgeführt.