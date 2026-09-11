Gewinnen Sie Tickets für die “ORF Lange Nacht der Museen”!

Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, findet die diesjährige „ORF Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich statt. Bereits zum 26. Mal initiiert der ORF die Kulturveranstaltung – zahlreiche Museen und Kulturinstitutionen sind heuer daran beteiligt und öffnen ihre Türen für kulturinteressierte Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer von 18 bis 24 Uhr.

Neben abwechslungsreichen Ausstellungen werden viele spannende Events und Sonderveranstaltungen geboten. Besucherinnen und Besucher können aus dem reichen Angebot ihre persönlichen Highlights wählen und alle teilnehmenden Häuser und Veranstaltungen mit nur einem Ticket besuchen. Neben kleinen, kuriosen und großen, renommierten Kulturinstitutionen nehmen heuer wieder viele neue Locations teil, die darauf warten, von den „Langen Nacht“ Besucherinnen und Besuchern entdeckt zu werden.

Tickets und Booklets erhalten Besucherinnen und Besucher bei allen teilnehmenden Häusern im Vorverkauf sowie am Tag der Veranstaltung am „Treffpunkt Museum“.

Die Tickets kosten regulär 19 € und ermäßigt 16 € (für Schülerinnen/Schüler, Studierende, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener, Ö1-Club-Mitglieder). Regionale Tickets kosten 7 € und berechtigen zum Eintritt der regionalen Museen. Freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahren.

Alle Infos unter: langenacht.orf.at