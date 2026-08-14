Margareten reicht’s: Schlüssel-Boxen entfernen!

Nach dem Vorbild anderer Bezirke will jetzt auch der Fünfte durchgreifen und unerlaubt angebrachte Schlüssel-Boxen entfernen lassen.

Auch in Margareten ist es nun ein Thema: Kurzzeitvermietungen über Plattformen wie Airbnb erhöhen den Druck auf den Wohnungsmarkt und beeinträchtigen zugleich das nachbarschaftliche Zusammenleben. Das will der Bezirk nicht tolerieren.

Boxen werden entfernt

Daher wird konsequent gegen Schlüsselboxen vorgegangen, die im öffentlichen Raum angebracht sind. Sie werden entfernt – das betrifft Schlüsselboxen an Geländern, Fahrradständern oder anderen öffentlichen Einrichtungen.

Gegen Spekulation

„Wohnraum darf nicht zum Spekulationsobjekt werden und der öffentliche Raum ist kein Ort für die Abwicklung von Kurzzeitvermietungen. Deshalb gehen wir gegen Schlüsselboxen im öffentlichen Raum vor. Sie werden von den zuständigen Magistratsdienststellen entfernt“, so Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.

Um Mithilfe ersucht

Die Bezirksvorstehung bittet die Margaretner um Mithilfe: Wer eine Schlüsselbox im öffentlichen Raum bemerkt, kann diese per E-Mail an die Bezirksvorstehung melden: post@bv05.wien.gv.at. Neben einer möglichst genauen Angabe zum Standort ist auch ein Foto hilfreich.