Theater vor dem Schloss: Ein Spaß mit Zeus und Konsorten

…präsentiert im Schlosspark vor dem Kulturzentrum Seyring

Was macht ein Gott, wenn er die Welt erschaffen hat, alle Pflanzen, Tiere, Menschen und was sonst noch so dazugehört? Er langweilt sich, denn eigentlich ist er arbeitslos. Und das ist hart, wenn man unsterblich ist. Das gilt auch für alle anderen Götter des alten Griechenlands. Ihnen fällt auf dem Olymp die Decke auf den Kopf. Es gibt nur noch Zank und Streit, also muss ein bisschen Abwechslung her. Ein Betriebsausflug in die Hauptstadt Athen soll diese bringen. Doch dann entwickelt sich alles anders, als Zeus sich das vorgestellt hat.

Termine im Sommer 30. und 31. Mai 2024

1. und 2. Juni 2024

8. und 9. Juni 2024

jeweils um 18 Uhr Anzeige