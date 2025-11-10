Große Freude herrschte vor Kurzem im Tiergarten, als der kleine Elefant das Licht der Welt erblickte. Wobei “klein” nicht so ganz passend ist. Bei der Geburt wurde das Gewicht des Kalbes auf knapp über 100 Kilogramm geschätzt. Mittlerweile stapft der Kleine regelmäßig auf die Waage. Vor zwei Wochen hatte er bereits 195 Kilogramm. Rund ein Kilogramm nimmt er täglich zu. Bis zum Gewicht seines Vaters – stolze 4,6 Tonnen – ist es jedoch noch ein weiter Weg.

Neugierig übt er auch den Gebrauch seines Rüssels, indem er seine Umgebung und andere Herdenmitglieder berührt. „Der kleine Elefant wird nach wie vor gesäugt, er trägt aber bereits kleinere Äste durch die Anlage. Er schafft es auch schon, mit dem Rüssel Wasser aufzunehmen und sich in den Mund zu spritzen“, so Tierpflegerin Hannah Bartunek. Zum Tierpfleger-Team hat er bereits Vertrauen aufgebaut: Er streckt die Ohren entgegen und lässt sich auch berühren – eine wichtige Vorarbeit für das spätere medizinische Training.

Wenig verwunderlich, dass das zweieinhalb Monate alte Elefantenkalb im Tiergarten Schönbrunn die Besucher verzaubert. Aber nicht nur diese: Auch in seiner Herde ist der das Hezblatt aller. „Mittlerweile ist der Elefanten-Nachwuchs mit der gesamten Herde zusammen. Das Jungtier bringt für alle Abwechslung und es schweißt die Tiere noch enger zusammen“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Besonders eine 2003 im Tiergarten geborene Elefantenkuh hat sich zu einer geduldigen „Tante“ entwickelt, die viel mit dem Jungtier spielt. Meist hält sich das Kalb unter ihrem Bauch auf und läuft mit ihr mit, während das Muttertier eine Auszeit genießen kann. Das Herdenleben ist für den kleinen Elefanten sehr aufregend. Er ist stets mittendrin und schläft tagsüber kaum noch. Egal, ob Steine oder Sandhügel – auch die gesamte Anlage wird neugierig erkundet.