Tierisches Osterfest in Schönbrunn

Im Tiergarten Schönbrunn wird Ostern nicht nur von den Besuchern, sondern auch von den tierischen Bewohnern gefeiert. Die Erdmännchen wurden in der WG mit den Bärenstummelaffen mit gefärbten Eiern und Ostersträußen überrascht.

Erdmännchen vernaschen bunte Eier

Obwohl die Erdmännchen in der Wildnis hauptsächlich Insekten wie Heimchen oder Mehlwürmer fressen, stehen auch Hühnerfleisch und Gemüse auf ihrem Speiseplan. In Afrika erbeuten sie außerdem Vogeleier, was auch in der Zoohaltung berücksichtigt wird. Regelmäßig bekommen die Erdmännchen daher gekochte Eier zu fressen.

Tierpfleger Nicolas Cabon erklärt, dass die Erdmännchen mit kleinen, gehackten Eiern gefüttert werden, um sicherzustellen, dass alle Tiere etwas abbekommen. Dies ist ein cleverer Trick, um das ranghöchste Weibchen daran zu hindern, das ganze Ei zu stibitzen und die anderen leer ausgehen zu lassen. Schließlich leben Erdmännchen in einem Matriarchat, bei dem das ranghöchste Weibchen die Kontrolle über die Gruppe hat.

Bärenstummelaffen knabbern an Ostersträußen

Neben den Erdmännchen haben auch die Bärenstummelaffen eine besondere Vorliebe für Ostern. Sie genießen den Osterstrauß als eine köstliche Mahlzeit. Doch was das Futter betrifft, sind die stark gefährdeten Affen äußerst anspruchsvoll. Sie benötigen das ganze Jahr über Blätter.

Von Ende Mai bis Mitte Juli unterstützen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiergartens das Tierpflegeteam in zahlreichen Arbeitsstunden dabei, kleine Zweige abzuschneiden und in Säcke zu füllen. Insgesamt wurden 300 große Säcke mit den verschiedensten Blättern von Pappel über Buche bis Ahorn für den letzten Winter vorbereitet. Ein enormer Aufwand, der aber notwendig ist, um den Affen eine artgerechte Ernährung zu ermöglichen.

Osterprogramm in der ORANG.erie

Auch für die kleinen Besucherinnen und Besucher des Tiergartens gibt es ein österliches Spezialprogramm. Am Montag, den 3. April startet die bereits traditionelle Osterwerkstatt in der Tiergarten ORANG.erie. In einer Bastelecke können Kinder bis inklusive Donnerstag jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr Oster-Karten malen und bekleben. Unter Anleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sie auch tierischen Schmuck für den Osterstrauch herstellen: von bunten Schmetterlingen bis frühlingshaften Vögelchen. Als Osterdeko fürs Kinderzimmer können kleine Osterhasen aus Papier und Filz gebastelt werden.

Das Osterprogramm ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.