Tipp #46: Sport im Freien & zu Hause, statt im Fitness Studio

Bewegung ist gesund für Körper und Geist. Doch ein Abo im Fitness Center ist nicht immer die günstigste Lösung – insbesondere dann nicht, wenn man regelmäßig Sport treiben möchte. Wir haben einige Tipps zusammengestellt, mit denen du auch ohne Fitness Center Geld sparst und dich trotzdem fit hältst.

1. Mach es dir zu Hause bequem: Eine Investition in ein paar kleine Gerätschaften für dein Zuhause lohnt sich, wenn du regelmäßig vorhast Sport zu treiben. Denn anstatt in die Anfahrt zum Fitness Center zu investieren, kannst du dir das Geld sparen und es in einem Crosstrainer, Hanteln oder einer Yogamatte anlegen. So hast du alles was du brauchst um dich fit zu halten – und das völlig ohne Abogebühren.

2. Finde den richtigen Ort: Hat man keine Lust mehr auf sein heimisches Wohnzimmer als Sportstudio, gibt es mittlerweile auch viele Outdoor-Angebote, bei denen man kein Abo benötigt. Denn viele Sportarten lassen sich auch im Freien ausüben: Joggen, Radfahren oder Schwimmen sind nur einige Beispiele. Informiere dich am besten vorher, welche Möglichkeiten es in deiner Nähe gibt – so sparst du dir nicht nur das Geld für das Abo, sondern kannst auch die frische Luft genießen.

3. Nutze Apps und Online-Angebote: Auch wenn du gerne wegen der Disziplin ins Fitness Centers gehst, musst du dafür nicht unbedingt ein Abo abschließen. Denn mittlerweile gibt es viele Apps und Online-Angebote, mit denen man sich auch zu Hause fit halten kann. Von Einsteiger-Übungen bis hin zu kompletten Workouts ist alles dabei – und das ganz ohne Abogebühren.

Fitness Center sind zwar eine gute Möglichkeit um sich fit zu halten, doch es gibt auch viele andere Wege um in Form zu bleiben – und dabei auch noch Geld zu sparen.