Spartipp #61: Mehrfach-Stecker mit „Aus“-Funktion

Mit einem Mehrfach-Stecker kann man sowohl Geld als auch Energie sparen. Durch das Zusammenstecken von mehreren Geräten an einem Stecker reduziert sich die Anzahl der benötigten Steckdosen. Durch das einfache Ein/Aus-Schalten können mehrer Geräte gleichzeitig vom Netz genommen werden.

Tipps zum Geldsparen

Zusätzlich kann so die Standby-Verlustleistung vermieden werden. Standby ist die Leistung, die ein Gerät verbraucht, auch wenn es ausgeschaltet ist. Durch das Zusammenstecken an einem Mehrfach-Stecker wird diese unnötige Energieverschwendung unterbunden. Mehrfachstecker sind in der Anschaffung sehr günstig und erhältlich in jedem Baumarkt. Durch ihren Einsatz lassen sich sowohl die Kosten für zusätzliche Steckdosen als auch der Stromverbrauch senken.