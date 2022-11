Tipp #69: „Zu Verschenken“ auf Internet-Marktplätzen

Ein einfache Möglichkeit um Geld zu sparen ist die Kategorie „Zu Verschenken“ auf Internet-Marktplätzen wie Ebay oder willhaben.at anzusteuern. Dort werden von Privatpersonen Gegenstände eingestellt, die sie selbst nicht mehr gebrauchen können oder wollen und die sie daher kostenlos abgeben. Für den Suchenden ist es eine tolle Möglichkeit um an Dinge zu gelangen, die er sonst nur gegen Bezahlung erwerben könnte.

Natürlich sollte man bei der Suche in der „Zu Verschenken“-Kategorie nicht allzu wählerisch sein und vor allem keine Ansprüche an die Qualität der Gegenstände stellen. Oft sind die Dinge, die man dort findet, nicht in einem Top-Zustand und müssen vor dem Gebrauch repariert oder aufpoliert werden. Aber wer sich bereit ist, etwas Arbeit in die Sache zu investieren, kann so einiges an Geld sparen.

Wer also nach einer günstigen Möglichkeit sucht um an gebrauchte Dinge zu gelangen, der sollte die „Zu Verschenken“-Kategorie auf seinem Lieblingsmarktplatz in Betracht ziehen. Dort kann man mit etwas Glück und Geschick echte Schnäppchen machen!