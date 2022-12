In Wien gibt es das ganze Jahr über eine Reihe an kostenlosen Veranstaltungen. Diese reichen von Konzerten und Lesungen hin zu Vernissagen und Sport-Events. In der Veranstaltungsdatenbank der Stadt Wien findet man einen guten Überblick über die verschiedenen Veranstaltungen. Doch lassen sich die Events auch nach Bezirk filtern.