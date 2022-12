Tipp #95: Vor dem Umzug den Ablöserechner nutzen

Mit dem Ablöserechner der Stadt Wien kann man schnell, kostenlos und einfach überprüfen, wie viel an Investitionsablöse (z.B. für eine Einbauküche) gerechtfertigt ist. Auf www.abloeserechner.at lassen sich die Rechnungsbeträge der einzelnen Gegenstände – so noch Rechnungen vorhanden sind – unkompliziert eintragen. Alternativ können auch Menge, Ausmaß oder Qualität des entsprechenden Inventars in die Berechnung der Ablöse miteinbezogen werden (in diesem Fall ohne Rechnungssumme).

Qualität realistisch einschätzen

Was zu beachten ist: Nur wenn die Qualität wirklichkeitsgetreu festgelegt wird, erhält man ein realistisches Ergebnis. Wählbar sind mehrere Qualitätsstufen mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, Luxusausstattungen sind hierbei nicht erfasst. Um die Qualität richtig einzuschätzen, stehen für jede Stufe passende Hintergrundinformationen zur Verfügung. Auch Ver- bzw. Vormieter können so herausfinden, für welche Investition welche Ablöse gefordert werden darf.