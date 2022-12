Tipp #98: Open Source Software nutzen

Wer viel mit Programmen zur Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation arbeitet , kann viel Geld sparen, indem er Open Source Software nutzt. Open Source Software ist ein Begriff für Programme die von Gemeinschaften kostenlos und offen entwickelt werden. Diese Art von Software gibt es in verschiedensten Bereichen, von Bild- und Videobearbeitung über 3D-Modellierung und Programmieren bis hin zu ganzen Betriebssystemen.

Es gibt viele Vorteile bei der Nutzung von Open Source Software: Erstens ist diese Software häufig ebenso leistungsfähig wie kommerzielle Programme. Zweitens sind die Kosten für Nutzer und Entwickler nicht so hoch, da die Software meist unter freier Lizenz veröffentlicht wird, was bedeutet, dass jeder sie kostenlos herunterladen und benutzen kann. Drittens ist die Open Source Software meist sehr zuverlässig und stabil, da viele Gemeinschaften ständig an der Weiterentwicklung der Software arbeiten. Viertens hat die Software in der Regel eine solide Dokumentation, was es für Anfänger und Experten leichter macht, sie zu benutzen.

Beliebt sind dabei z.B. die Produkte von Open Office.