Mit der Kooperation von wohnpartner Wien und Tischtennis Hobby Wien entsteht bei “Tischtennis im Park” ein kostenloses und niederschwelliges Freizeitangebot direkt vor Ort, das Bewegung fördert, Menschen unterschiedlichen Alters zusammenbringt und das soziale Miteinander in den Wohnhausanlagen stärkt. Als Nachbarschaftsservice schafft wohnpartner damit konkrete Unterstützung im Alltag, fördert Begegnung und leistet einen wichtigen Beitrag zu Lebensqualität und sozialem Zusammenhalt.

Insgesamt sind 44 Veranstaltungen in mehreren Wiener Bezirken geplant. Vier davon finden in Kooperation mit dem Nachbarschaftsservice wohnpartner statt und richten sich speziell an Bewohner des Wiener Gemeindebaus. Ziel ist es, Gesundheit, Begegnung und ein gutes Miteinander im Wohnumfeld nachhaltig zu fördern.

Der Termin im 10. Bezirk findet am Montag, 15. Juni von 15 bis 18 Uhr beim Tischtennisplatz Per Albin Hansen Siedlung (Bergtaidingweg 8, 1100 Wien) statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich.

Der Termin im 20. Bezirk findet am Mittwoch, 17. Juni von 17 bis 19 Uhr beim Tischtennisplatz Brigittenauer Lände 170-172 statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich

Der Termin im 21. Bezirk findet am Dienstag, 23. Juni von 15 bis 17 Uhr im Grätzl-Zentrum Floridsdorf statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich.

Alle weiteren Termine, Orte und Uhrzeiten von „Tischtennis im Park“ sind auf der Website von Tischtennis Hobby Wien übersichtlich in einem Online-Kalender zusammengefasst.