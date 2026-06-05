Gib deine Tipps für die Spiele ab, sammle Punkte mit möglichst vielen richtigen Vorhersagen und sichere dir die Chance auf den Titel „ORF-Tippkönig“ oder „ORF-Tippkönigin“. Als besonderes Highlight erhält der Gewinner bzw. die Gewinnerin eine persönliche Siegesbotschaft von Herbert Prohaska und Alina Zellhofer.

Zusätzlich gibt es bis zum 10. Juni auf unserer Tippspiel-Seite ein exklusives Erlebnis zu gewinnen: einen Platz für dich und deine Begleitperson beim WM-Frühstück zum Spiel „Österreich – Jordanien“ im großen Studio Z1 am ORF-Mediencampus – inklusive Stadion-Atmosphäre, passender Verpflegung und attraktivem Rahmenprogramm.

Jetzt Tipps abgeben und mit etwas Glück live beim WM-Frühstück dabei sein!