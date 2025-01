Der Jänner lädt dazu ein, durchzuatmen, Neues auszuprobieren und kleine Abenteuer in den Alltag zu bringen. Wien bietet dafür jede Menge Möglichkeiten – von winterlichen Spaziergängen bis hin zu neuen Hobbys. Hier ein paar Ideen für einen gelungenen Start ins Jahr.

Eislaufen in Wien: Winterzauber auf Kufen

Eislaufen ist ein Klassiker, der einfach gute Laune macht. Der Wiener Eistraum vor dem Rathaus, die Bahnen des Wiener Eislauf-Vereins oder die Eishallen in der Stadt bieten perfekte Gelegenheiten, Bewegung und Spaß zu kombinieren. Besonders abends, wenn die Lichter funkeln, wird Eislaufen zu einem magischen Erlebnis.

: To-Dos für den Jänner: Ein entspannter Start ins neue Jahr

Winterspaziergänge: Frische Luft für klare Gedanken

Die Winterlandschaft in Wien lädt zu Spaziergängen ein, die Körper und Geist guttun. Egal, ob durch den stillen Augarten, entlang der Donau oder auf den Höhen des Cobenzls – die frische Luft macht den Kopf frei und schenkt neue Energie.

Ein neues Hobby entdecken: Kreativität entfalten

Warum nicht den Jahresbeginn nutzen, um sich an etwas Neues zu wagen? Stricken, Sticken oder Häkeln sind nicht nur entspannend, sondern auch wunderbar kreativ. Mit ein paar Anleitungen und Materialien kann man schnell loslegen – und wer weiß, vielleicht entsteht schon bald ein selbstgemachtes Kunstwerk.

Sport mal anders: Abwechslung und Bewegung

Für alle, die Bewegung mit etwas Neuem verbinden möchten, gibt es spannende Alternativen:

Spinning: Kraftvoll in die Pedale treten, begleitet von motivierender Musik.

Kraftvoll in die Pedale treten, begleitet von motivierender Musik. Padel: Eine Mischung aus Tennis und Squash, die einfach Spaß macht.

Eine Mischung aus Tennis und Squash, die einfach Spaß macht. HIIT: Intensives Training, das den ganzen Körper fordert und nur wenig Zeit braucht.

Viele Studios in Wien bieten Schnupperkurse an – perfekt, um herauszufinden, was einem liegt.

Museen als Zufluchtsort: Kultur für die Seele

Wenn es draußen kalt ist, wärmt die Kunst die Seele. Ob Meisterwerke im Kunsthistorischen Museum, Technik zum Anfassen im Technischen Museum oder die Wunder der Natur im Naturhistorischen Museum – Wiens Kultur ist im Jänner genau das Richtige, um sich inspirieren zu lassen.

Self-Care: Rückblick und Planung

Nach den Feiertagen ist es wichtig, auch einmal innezuhalten. Ein gemütlicher Tag mit einer Tasse Tee, ein bisschen Reflexion über das vergangene Jahr und neue Pläne können kleine Wunder bewirken. Tools wie YearCompass helfen dabei, das Jahr 2024 zu reflektieren und Ziele für 2025 zu setzen. Eine Zeit für sich selbst tut nicht nur gut, sondern gibt auch Kraft für das, was kommt.