Tocotronic-Festspiele in der Wiener Arena

Gleich zwei Abende hintereinander präsentieren die Indie-Musiker von Tocotronic ihr Gesamtwerk. Aufgeteilt in die Songs aus ihrer Hamburger Zeit – von 1993 bis einschließlich 2003 – am 8. September und die berühmte Berlin-Trilogie von 2004 bis in die Gegenwart am 9. September.

Open Air mit Nachwuchstalenten

Das Ganze findet als Open Air in der Arena im 3. Bezirk statt. Wem diese einmalige (zweimalige) Chance nicht reicht, der bekommt als Draufgabe noch die heimischen Nachwuchstalente Christl, Sophia Blenda, Sophie Lindinger und Oskar Haag serviert. Sie stimmen auf die beiden, mit Sicherheit sehr sentimentalen, tiefgründigen, aber auch rockigen Abende ein.

Übrigens: Der Bassist von Tocotronic, Jan Müller, kann auch schreiben (und coole Podcasts machen). Im Roman „Vorglühen“ geht’s um Hamburg im Jahre 1994 und das elektrisierende Gefühl, an dem Ort zu sein, an dem gerade etwas ganz Großes entsteht …