Tolle Premiere! 50 Kids beim Supercup

Selbst ist der Mann, dachte Roland Wafler, einer der engagiertesten Radtrainer Wiens! Und er stellte mit sehr viel Einsatz und akribischer Arbeit den sogenannten Supercup für Kinder ab sieben Jahren auf die Beine. So wurden auf der Donauinsel in drei verschiedenen Diszi­plinen zum ersten Mal über­haupt die talentiertesten ­Radfahrer gesucht.

Wie bei den Großen

Im Technikbewerb ging es vor allem um Geschicklichkeit und Gleichgewicht auf dem Rad. Beim Sprint mussten die flotten Jungstars eine 60-Meter-Strecke aus dem Stand heraus so schnell wie möglich bewältigen. Den krönenden Abschluss bildete ein Kriterium auf einer 500-Meter-Bahn: Dabei gab’s in jeder zweiten Runde Zwischensprints und Punkte. Wie bei den ganz Großen eben! „Als Gründer des Supercups war’s für mich besonders schön zu sehen, dass die rund 50 Kids mit einer derartigen Begeisterung dabei waren“, strahlte Wafler. „Gerade jetzt im Herbst ist ein idealer Zeitpunkt, ins Radtraining einzusteigen.“ ­Termine kann man per E-Mail vereinbaren: ­office@lrv-wien.at