Toni Polster & Freunde: Prominente Aktion für den guten Zweck

Unter der Organisation von Toni Polster und zahlreichen prominenten Freunden findet in Zusammenarbeit mit Global Family und dem FC Global Kickers am 8. Dezember eine Prominentenauktion mit Flohmarkt im Gleis//Garten in Meidling statt.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, bedürftigen Familien zu helfen, die von den Folgen des Hochwassers stark betroffen sind.

Stars und Raritäten: Auktion und Flohmarkt mit Fußballlegenden und Künstlern

Die Prominentenauktion und der dazugehörige Flohmarkt versprechen exklusive Raritäten und wertvolle Sammlerstücke. Fußballlegenden, Künstler und weitere bekannte Persönlichkeiten haben sich zusammengefunden, um persönliche Gegenstände für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Die Besucher dürfen sich auf eine bunte Mischung aus einzigartigen Objekten freuen, die oft nur schwer zu bekommen sind. Gleichzeitig können sie bei dem Flohmarkt stöbern und dabei ebenfalls zum Spendenziel beitragen.

Unterstützung für Hochwasseropfer durch „Reisebüro der Menschlichkeit“

Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird dazu verwendet, schwer betroffenen Familien durch das Projekt „Reisebüro der Menschlichkeit“ kostenlose Urlaube zu ermöglichen. Diese Initiative von Global Family schenkt den Opfern von Naturkatastrophen, Gewalt, Armut und Krieg dringend benötigte Erholung und eine Auszeit vom Alltag. Besonders im Fokus stehen dabei die Familien, die von den jüngsten Hochwasserkatastrophen betroffen sind.

Vergünstigungen für freiwillige Helfer im Katastropheneinsatz

Nicht nur die Betroffenen, sondern auch jene, die im Katastropheneinsatz tätig sind, sollen unterstützt werden. Freiwillige Helfer, die bei den Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten helfen, erhalten in vielen Global Family Hotels bis zu 50 % Preisnachlass bei der Urlaubsbuchung. Damit möchte die Organisation den großen Einsatz und die Hilfsbereitschaft dieser Menschen würdigen.

Global Family: Eine Organisation mit Herz und langer Tradition

Global Family wurde am 7. Juli 2007 von Karl Auer (Polaska-Auer) gegründet. Seitdem hat sich die Organisation als „Reisebüro der Menschlichkeit“ einen Namen gemacht. Bereits seit zehn Jahren organisiert Krystyna Auer, die Gattin des Gründers, mit großer Hingabe hunderte Urlaube für Menschen, die von Gewalt, Armut oder Krieg betroffen sind. Tausende Glücksmomente konnten so bereits geschaffen werden. Auch bei der aktuellen Hochwasserkatastrophe ist Global Family wieder aktiv, um betroffenen Familien eine Atempause und ein Stück Hoffnung zu schenken.

Die Spender für Auktion und Flohmarkt:

SCHAUSPIEL, KABARETT, MUSIK: Barbara Wussow / Cornelius Obonya / Timna Brauer / Boris Bukowski / Otto Waalkes / Michael Ostrowski / Gregor Seberg / Reinhard Nowak / Flo und Wisch / Stermann und Grissemann / Tini Kainrath /Fred Jaklitsch DIE SEER

KUNST: Arik Brauer´s Töchter / Ernst Fuchs Söhne / Michael Fuchs / Cleo Ruisz / Martin Luisi / Eric Kushner

SPORT + LEGENDEN: Hubert Neuper / Walter Schachner / Toni Polster / Mario Haas / Wrestlingweltmeister Chris „Bambikiller“ Raaber / Mr. Universum Klaus „Serratus“ Drescher / Radprofi Wolfgang Fasching / Weltrekordler in Eisschwimmen Josef Köberl u.v.m.